В ДНР за неделю предотвратили сотни атак украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в период с 7 по 14 апреля предотвратили более 300 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщил штаб обороны региона в Telegram-канале.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 317 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой», — говорится в заявлении.

В том числе в небе над Горловкой был уничтожен дрон Darts, с помощью которого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали нанести удар по жилым кварталам. Еще один украинский беспилотник пытался сбросить взрывное устройство на расположенный в городе молочный завод.

«За неделю система РЭБ перехватила 112 вражеских беспилотников над Горловкой», — уточняется в публикации.

Кроме того, сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ обнаружили и уничтожили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА в городе Торез. Населенный пункт находится в Горловском районе ДНР. Как рассказали в штабе обороны республики, взрывоопасный предмет нашли на территории местного ремонтно-механического завода.

Утром 14 апреля министерство обороны РФ заявило, что системы ПВО в течение ночи сбили 52 дрона ВСУ. Больше всего летательных аппаратов — 33 — перехватили в Брянской области. Еще 10 и два беспилотника были уничтожены в Орловской и Калужской областях соответственно. В Курской и Тульской областях нейтрализовали по три БПЛА, а в Белгородской области — один.

Ранее в Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал директор одного из местных предприятий.