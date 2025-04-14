Baza: деталь от ракеты нашли на поле в Новой Москве

На поле в Новой Москве обнаружили деталь от ракеты, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, деталь обнаружил сотрудник научного центра, занимающегося сельским хозяйством, недалеко от деревни Кривошеино.

«Деталь ракеты нашли на поле в Новой Москве. <...> Территорию оцепили», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома на западе Москвы. Дрон попал в навесную часть кровли жилого дома. Информации о пострадавших не поступало.

Агентство ТАСС также сообщало, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

14 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве отразили атаку четырех беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В России заявили, что ОБСЕ проигнорировало атаку БПЛА на Москву.