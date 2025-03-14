Беспилотник врезался в крышу дома в Москве

Беспилотник врезался в крышу многоэтажного дома на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет. Собеседник агентства уточнил, что дрон попал в навесную часть кровли жилого дома.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин.

Агентство ТАСС также сообщало, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

В ночь на 14 марта украинские беспилотники также атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В России заявили, что ОБСЕ проигнорировало атаку БПЛА на Москву.