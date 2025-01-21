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Трамп назвал новые цифры потерь ВСУ

Трамп: 700 тыс. украинских солдат убиты в конфликте с Россией
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Cheney Orr/Reuters

Украина в конфликте с Россией потеряла 700 тыс. солдат убитыми, а РФ — почти 1 миллион, утверждает президент США Дональд Трамп. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Российских больше, но у них больше солдат, которых можно потерять», — добавил Трамп.

По его словам, большинство людей считали, что конфликт закончится за неделю, но он уже длится три года.

В начале декабря Трамп оценивал потери ВСУ в 400 тыс. человек. Он при этом не уточнял, идет ли речь только о погибших военнослужащих.

Позже начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что в 2024 году украинские войска лишились 560 тысяч военнослужащих, которые были убиты или ранены. Таким образом, большая часть потерь приходится на прошлый год.

Ранее на Западе предрекли катастрофу для ВСУ.

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