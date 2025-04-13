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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 190 военных в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области почти 190 военных. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился в курском приграничье танка, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, трех минометов, а также реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 74 тыс. военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 2,6 тыс. автомобилей, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

До этого источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщил, что ВСУ отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа Курской области.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 8 апреля российские военные зашли на окраины села Локня в Сумской области. Одновременно с этим им удалось достигнуть северо-западных окраин Курской области и начать бои за хутор Олешня.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

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