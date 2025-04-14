Появились кадры из атакованной ВСУ Тульской области

Появились кадры, предположительно, из атакованного дронами ВСУ города Алексин Тульской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы рассказали SHOT, что было минимум пять сильных взрывов и слышен гул моторов в небе. По их словам, БПЛА летели в сторону Алексинской ТЭЦ, но были сбиты на подлете», — говорится в сообщении.

14 апреля стало известно, что ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ в Тульской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что ряд жилых домов в Дмитровском районе получили повреждения во время ночной атаки украинских беспилотников.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 10 дронов в небе над российским субъектом. Но их обломки упали на землю и нанесли незначительный ущерб нескольким зданиям. Пострадавших в результате атаки нет.

14 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи средства ПВО сбили 52 украинских дрона самолетного типа на территории страны.

Ранее украинский БПЛА атаковал сельскохозяйственное предприятие в Брянской области.