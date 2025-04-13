БПЛА атаковал сельхозпредприятие в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летального аппарата (БПЛА) сельхозпредприятие в Стародубском округе Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате атаки повреждена кровля производственного здания, пострадавших нет.

До этого Богомаз заявил, что украинские дроны-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района.

10 апреля украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.

В тот же день Богомаз сообщил, что после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отключилась комплектная трансформаторная подстанция. По его словам, из-за повреждения трансформатора без электроснабжения остались потребители в Севском районе. Позже в населенные пункты вернули электроснабжение.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.