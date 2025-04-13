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В Белгородской области применили новшество для обнаружения БПЛА

В Белгородской области установили сеть акустических датчиков для поиска БПЛА
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Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области промышленные предприятия установили сеть акустических датчиков для обнаружения украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в грозненском конструкторском бюро «Талламхо», которое разрабатывает детекторы и сенсоры для поиска БПЛА.

В КБ пояснили, что разработанная ими сеть датчиков размещена на крупных площадных промышленных объектах Белгородской области.

«Она позволяет выставить средства детекции на большом расстоянии от самого объекта, что очень важно, поскольку у любого средства поражения типа БПЛА есть инерция, соответственно, даже обнаруженный и подавленный дрон может все-таки долететь и поразить объект», — рассказали в «Талламхо».

Сеть этих датчиков, как пояснили в конструкторском бюро, является частью эшелонированной детекции дронов на конкретном направлении.

Также в «Талламхо» рассказали, что систему наблюдения против украинских беспилотников «Малик» стали устанавливать на машины в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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