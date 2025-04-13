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В Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО

Силы ПВО Белоруссии фиксируют до 12 полетов разведчиков в день вдоль границы
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Johanna Geron/Reuters

Военная авиация НАТО значительно усилила активность у западной границы Белоруссии. Об этом сообщил телеканал СТВ со ссылкой на Минобороны страны.

«Из наблюдений: активность крылатых разведчиков вдоль наших западных границ значительно увеличилась», — говорится в сообщении.

Летательные аппараты разведки НАТО поднимают в воздух из аэродромов Польши, а также стран Прибалтики. Таких вылетов в сутки бывает несколько, фиксировалось даже 12 за день.

В конце марта по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии.

12 марта начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил, что сейчас в армии страны происходит пик наращивания боевой подготовки. На этом фоне обучение личного состава для дальнейшего выполнения соответствующих задач проводится с очень высокой динамичностью.

Ранее в Белоруссии заявили о сохранении численности армии «в штате мирного времени».

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