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В Белоруссии заявили о сохранении численности армии «в штате мирного времени»

МО Белоруссии: Минск модернизирует оружие, но не увеличивает численность армии

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Vasily Fedosenko/Reuters

Белоруссия постепенно модернизирует вооружение армии страны, но не увеличивает ее личный состав. Об этом в ходе интервью для телеканала СТВ заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«Мы не увеличиваем количество личного состава [Вооруженных сил Белоруссии]. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени», — рассказал он.

По словам Ревенко, белорусские власти не намерены создавать наступательные группировки войск. Минск желает жить в мире с соседними государствами и не представляет для них никакой угрозы.

«В отличие от Польши», — добавил помощник министра.

Он обратил внимание, что Варшава планирует в скором времени увеличить численность армии страны до 300 тыс. человек. Всего пять лет назад соответствующий показатель был в два раза меньше, подчеркнул Ревенко.

При этом польские власти связывают свои действия с подготовкой к войне. На этом фоне представитель Минобороны Белоруссии задался вопросом, против кого именно соседняя республика собирается вести боевые действия.

Ранее в Белоруссии раскрыли цель возможного размещения в стране российских баллистических ракет средней дальности «Орешник».

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