В Генштабе Белоруссии заявили о пике наращивания боевой подготовки армии

В Вооруженных силах Белоруссии происходит пик наращивания боевой подготовки. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС республики, генерал-майор Павел Муравейко, сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

По его словам, на всех полигонах, участках местности осуществляется активная боевая работа соединений, воинских частей и подразделений». Муравейко заявил, что штабы проводят подготовку к выполнению соответствующих задач, сейчас этот процесс идет с очень высокой динамичностью.

Генерал-майор также отметил, что, исходя из оценки современных процессов и ведения современных военных конфликтов, в Генштабе пришли к выводу, что основным способом, который дает возможность нарастить боевой потенциал армии, является комплексная подготовка. Она опирается на современный опыт ведения военных конфликтов, современные новшества, которые активно внедряются в боевую практику белорусских вооруженных сил.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую армию нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние.

Ранее в Генштабе ВС Белоруссии назвали новые вооружения России «защитным зонтиком» для Минска.