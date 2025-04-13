Американская авиация атаковала промышленное предприятие в Йемене

Самолеты ВВС США нанесли три удара по заводу керамики в Йемене

Самолеты военно-воздушных сил США атаковали предприятие по производству керамики в Йемене. Об этом сообщает подконтрольный движению хуситов «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

По имеющейся у него информации, американская авиация совершила три налета на находящийся в округе Бани-Матар провинции Сана керамический завод «Ас-Савари».

13 апреля сообщалось, что Вооруженные силы США ударили по техническому училищу, расположенному в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена.

В тот же день военный представитель сформированного движением «Ансар Аллах» вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля.

7 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат усиливать военное давление на хуситов, пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.