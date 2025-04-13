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США ударили по техническому училищу в Йемене

Al Masirah: ВС США нанесли удары по техническому училищу на юго-западе Йемена
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Global Look Press

Вооруженные силы США ударили по техническому училищу, расположенному в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».

По его информации, по учебному заведению было нанесено не менее пяти ударов с воздуха.

Как заявил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, целью атаки американской авиации стали склады с оружием хуситов, размещенные на территории образовательного учреждения.

Данных о пострадавших не поступало.

7 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат усиливать военное давление на хуситов, пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям.

6 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов.

Лидер Соединенных Штатов заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.

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