США ударили по техническому училищу в Йемене

Вооруженные силы США ударили по техническому училищу, расположенному в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».
По его информации, по учебному заведению было нанесено не менее пяти ударов с воздуха.
Как заявил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, целью атаки американской авиации стали склады с оружием хуситов, размещенные на территории образовательного учреждения.
Данных о пострадавших не поступало.
7 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат усиливать военное давление на хуситов, пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям.
6 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США.
15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов.
Лидер Соединенных Штатов заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.
Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.