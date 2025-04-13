В ДНР обнаружили иконы, спасенные российскими военными во время боев

Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии. Об этом РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, селидовская исправительная колония является достаточно большой. Украинские военные использовали ее в качестве пункта дислокации штаба во время обороны Марьинки, а затем Курахово.

1 апреля сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило четыре бригады из Курской области, чтобы попытаться удержать Красноармейск (украинское название Покровск — прим. ред.), а также отбить Селидово и Курахово.

До этого стало известно, что российские бойцы смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области под Красноармейском и подойти к ним почти вплотную. Источник из силовых структур добавил, что активные бои на данный момент ведутся в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка.

Ранее российские войска уничтожили пытавшуюся форсировать Днепр лодку ВСУ.