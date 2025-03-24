Российские войска уничтожили пытавшуюся форсировать Днепр лодку ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили в Херсонской области лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась форсировать Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры объективного контроля.

По информации агентства, лодка была обнаружена дроном разведки дивизиона 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». После этого было принято решение сбросить на украинскую технику боеприпас. В результате цель была поражена, отметили журналисты.

Один из российских военнослужащих добавил, что обычно в лодках диверсионно-разведывательных групп ВСУ находятся от пяти до восьми военных.

19 марта заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что под Селидово в Донецкой народной республике войска уничтожили группу украинских диверсантов в российской форме. По словам офицера, бойцы ВСУ пытались проникнуть в город.

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