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Стало известно о продвижении ВС РФ на границе ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС РФ продвигаются у Шевченко на границе ДНР и Запорожской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военнослужащие в настоящее время продвигаются в районе населенного пункта Шевченко, который находится у границы между Донецкой народной республикой (ДНР) и Запорожской областью. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на данном участке фронта «несколько серьезных линий обороны». Несмотря на это, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают успешное наступление.

«Бои идут в предместьях Шевченко, и наши войска шаг за шагом выбивают боевиков ВСУ с позиций в лесополосах. Оборона у ВСУ здесь серьезная, наши ребята ее взламывают и идут вперед», — уточнил Рогов.

Он добавил, что российские военнослужащие уже подошли к окраинам населенного пункта.

Утром 12 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила об уничтожении украинского танка в ДНР. В ведомстве рассказали, что российские бойцы с помощью FPV-дронов подбили технику ВСУ в окрестностях населенного пункта Богатырь. Они нанесли по машине несколько ударов, и в результате последнего танк воспламенился.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР.

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