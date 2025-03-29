Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия потери Щербаков в Запорожской области для ВСУ

Рогов: потеря села Щербаки в Запорожской области осложнила логистику ВСУ
close
Evgeniy Maloletka/AP

Российские военные осложнили логистику Вооруженным силам Украины (ВСУ), взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск сразу на двух участках фронта. Речь идет об Ореховском и Степногорском направлениях.

«То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил», — пояснил Рогов.

Как он сказал, благодаря этому российские подразделения стали еще на шаг ближе к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Запорожской области. В том числе это касается административного центра региона, подчеркнул общественный деятель.

29 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны в течение суток взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Щербаки в Запорожской области, а подразделения группировки войск «Юг» — населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько процентов территорий новых регионов страны находятся под контролем российских войск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами