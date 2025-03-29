Стали известны последствия потери Щербаков в Запорожской области для ВСУ

Российские военные осложнили логистику Вооруженным силам Украины (ВСУ), взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск сразу на двух участках фронта. Речь идет об Ореховском и Степногорском направлениях.

«То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил», — пояснил Рогов.

Как он сказал, благодаря этому российские подразделения стали еще на шаг ближе к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Запорожской области. В том числе это касается административного центра региона, подчеркнул общественный деятель.

29 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны в течение суток взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Щербаки в Запорожской области, а подразделения группировки войск «Юг» — населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько процентов территорий новых регионов страны находятся под контролем российских войск.