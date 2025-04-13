Украинские военные атаковали энергообъект в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ударов в населенном пункте «было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей».

Глава региона отметил, что специалисты оперативно устранили последствия атаки, и сейчас «электроснабжение осуществляется в штатном режиме».

10 апреля украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.

В тот же день Богомаз сообщил, что после атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отключилась комплектная трансформаторная подстанция. По его словам, из-за повреждения трансформатора без электроснабжения остались потребители в Севском районе. Позже в населенные пункты вернули электроснабжение.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.