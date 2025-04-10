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ВСУ атаками беспилотников обесточили район в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обесточили Севский район Брянской области
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Shutterstock/Creative Cat Studio

После атаки украинского беспилотника по энергообъекту Страчево филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, регион атаковали накануне. Из-за повреждения трансформатора без электроснабжения остались потребители в Севском районе.

Сейчас в населенные пункты вернули электроснабжение, добавил губернатор.

До этого в российском Минобороны сообщили, что с 20:15 до 21:10 над территорией Брянской, Калужской, Курской областей и Крыма сбили 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Для уничтожения вражеских дронов были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области и на один меньше — над Калужской областью. Семь беспилотников подавили в Курской области, по четыре — над территориями Белгородской области и республики Крым, по одному — над территориями Орловской области и Московского региона.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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