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В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников

Гладков: система ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Белгородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по предварительной информации в результате произошедшего никто не пострадал.

В результате падения обломков беспилотников в поселке Майский было разбито стекло автомобиля, а в Белгороде повреждена кровля частного дома.

За минувшую ночь над двумя регионами России сбили 13 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 12 дронов самолетного типа уничтожили над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью.

Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли несколько объектов гражданской инфраструктуры Донецка.

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Атаки БПЛА на Россию
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