За ночь над Россией сбили 13 украинских беспилотников

За минувшую ночь над двумя регионами России сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью в регионах России сбили 36 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 18 — уничтожили в Курской области. В Ростовской области и Краснодарском крае ликвидировали 13 и один беспилотник соответственно, а в Белгородской и Орловской областях — по два.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области применили новшество для обнаружения БПЛА.