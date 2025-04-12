Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подтвердил потерю украинского F-16 в бою

Зеленский подтвердил потерю истребителя F-16, обстоятельства выясняются
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен украинский истребитель F-16 американского производства.

Пилотом воздушного судна был 26-летний капитан Павел Иванов, рассказал Зеленский.

«Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — написал он.

Зеленский добавил, что Воздушные силы Украины участвуют в операциях по защите территории от ударов ракет, дронов, а также поддерживают наземные операции.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

О потере истребителя во время выполнения боевого задания сообщали в Вооруженных силах Украины. Там добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются межведомственной комиссией, которая приступила к работе.

Первые поставки F-16 для Украины были осуществлены в июле 2024 года. Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что эти истребители выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Ранее в США допустили уничтожение четырех F-16 на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами