Зеленский подтвердил потерю украинского F-16 в бою

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен украинский истребитель F-16 американского производства.

Пилотом воздушного судна был 26-летний капитан Павел Иванов, рассказал Зеленский.

«Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — написал он.

Зеленский добавил, что Воздушные силы Украины участвуют в операциях по защите территории от ударов ракет, дронов, а также поддерживают наземные операции.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

О потере истребителя во время выполнения боевого задания сообщали в Вооруженных силах Украины. Там добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются межведомственной комиссией, которая приступила к работе.

Первые поставки F-16 для Украины были осуществлены в июле 2024 года. Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что эти истребители выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Ранее в США допустили уничтожение четырех F-16 на Украине.