Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине F-16

Летчик Военно-воздушных сил Украины Павел Иванов был трижды награжден орденами. Об этом сообщил эксперт по военной авиации Алексей Воевода в Telegram-канале.

«На F-16 его переучили с Су-25. На Су-25 налетал на 3 ордена», — написал эксперт.

О потере F-16 Вооруженные силы Украины сообщили днем 12 апреля. По данным военных, за штурвалом истребителя находился 26-летний капитан Павел Иванов. В результате произошедшего пилот не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен F-16. По его словам, профильные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Первые поставки F-16 для Украины были осуществлены в июле 2024 года. Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что эти истребители выполняют в Сумской области функции охотников за российской авиацией. По данным канала, украинская армия пока не применяет истребители для сброса авиабомб, поскольку эту задачу выполняют советские самолеты.

Ранее появилось фото летчика сбитого на Украине F-16.