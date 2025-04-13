Стало известно, когда было принято решение об операции «Поток»

Решение о проведении операции «Поток» было принято в ноябре 2024 года

Боец штурмовой бригады «Ветераны» Александр Богачев рассказал, что решение о штурме Суджи в Курской области с использованием газопровода было принято в ноябре 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Решение о проведении операции «Поток» было принято в ноябре», — рассказал он.

По его словам, осенью 2024 года, все газовые трубы находились под давлением, давление было в пределах 12 атмосфер, при этом в одной рабочей на тот момент трубе было около 60 атмосфер.

«Необходимо было стравливать газ с одной из этих труб. Естественно, можно было это сделать быстро, открыто, но тем самым мы могли себя, так сказать, демаскировать», — отметил участник операции.

13 апреля на выставке в Курске представили личные вещи участников операции «Поток», в том числе их форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты. Выставка приурочена к месяцу со дня освобождения Суджи, которая перешла под контроль российских военных.

В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали.

Ранее в Курске установили памятник трубе после операции «Поток».