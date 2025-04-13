Кадыров показал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом

Кадыров сообщил об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении на Харьковском направлении пункта временной дислокации ВСУ.

По его словам, это произошло у села Граны. Кадыров утверждает, что украинские солдаты решили, что смогут «прятаться здесь столько, сколько потребуется», но бойцы спецназа «Ахмат» их ликвидировали.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что в Купянском районе Харьковской области российские военные уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По его оценке, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее от главы Сумской области потребовали уйти в отставку после удара ВС РФ.