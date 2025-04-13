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Число жертв удара ВС РФ по украинским Сумам возросло

В ГСЧС Украины сообщили, что в Сумах погибли 32 человека
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Iurii Vlasenko/Shutterstock/FOTODOM

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ) сообщила в своем Telegram-канале, что при ударе по Сумам погибли 32 человека.

По данным ведомства, в общей сложности пострадали 84 человека, среди них 10 детей. Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы.

13 апреля депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что прилет в городе Сумы на северо-востоке Украины пришелся по месту скопления военнослужащих. Она рассказала, что в населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины. На этом фоне парламентарий обратилась к главнокомандующему армии страны Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны с призывом не собирать военных на награждение, «тем более в гражданских местах». По словам Безуглой, украинские специальные службы в очередной раз допустили утечку информации о мероприятии с участием военнослужащих. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил, что по городу был ракетный удар.

Ранее от главы Сумской области потребовали уйти в отставку после удара ВС РФ.

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