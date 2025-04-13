Минобороны: ВС России уничтожили под Купанском две группы иностранных наемников

В Купянском районе Харьковской области российские военные уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады», — сказал он.

11 апреля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ стягивают в регион все больше бойцов и наемников.

Вместе с тем он заявил, что жители области видят, как ВСУ обстреливают подконтрольную российской армии территорию региона. Они стараются противостоять Вооруженным силам Украины и помогают бойцам ВС РФ добывать информацию о местах расположения украинских войск, отметил Ганчев.

27 марта Ганчев рассказал, что российские войска пресекают контратаки ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, фронт на этом направлении «уверенно движется».

Ранее российский офицер рассказал об иностранных наемниках, находившихся в Гуево в Курской области.