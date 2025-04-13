Стало известно, что по Сумам ударили во время награждения ВСУ и наемников

МК: удар по Сумам нанесли во время награждения боевиков и иностранных наемников

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по Сумам во время награждения украинских бойцов и иностранных наемников. Об этом сообщает «‎Московский комсомолец»‎.

«Позже выяснилось, что целью стали военнослужащие украинской армии, которых собрали в Конгресс-центре СумГУ и в Банковской академии в день создания Сумской 17-й бригады ТрО. Как сообщают наши источники, там проходило награждение вэсэушников, за их «подвиги» в Курской области», — сказано в материале.

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет, зафиксированный в городе Сумы на северо-востоке Украины, пришелся по месту скопления военнослужащих. Она рассказала, что в населенном пункте проходило торжественное награждение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне парламентарий обратилась к главнокомандующему армии страны Александру Сырскому и начальникам сил территориальной обороны с призывом не собирать военных на награждение, «тем более в гражданских местах». По словам Безуглой, украинские специальные службы в очередной раз допустили утечку информации о мероприятии с участием военнослужащих.

13 апреля издание «Общественное» сообщило, что в Сумах произошли два мощных взрыва.

Ранее от главы Сумской области потребовали уйти в отставку после удара ВС РФ.