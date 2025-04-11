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В ВС РФ заявили, что ВСУ перемещаются в направлении села Горналь Курской области

РИА: ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря в сторону села Горналь
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь», — сказал источник агентства.

По его словам, ВСУ, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Источник агентства из 22-го мотострелкового полка добавил, что украинских военных ждет полное окружение, если они не отступят из данного района.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 8 апреля российские военные зашли на окраины села Локня в Сумской области. Одновременно с этим им удалось достигнуть северо-западных окраин Курской области и начать бои за хутор Олешня.

По данным Telegram-канала, бои в Курской и Сумской областях продолжаются.

Ранее сообщалось, что группы ВСУ пытаются отступить с позиций в Олешне и Горнали в Курской области.

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