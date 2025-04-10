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Появилась карта с продвижением ВС РФ в Курской области

Продвижение ВС РФ в Курской области с начала апреля отразили на карте
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Кадр из видео/Telegram-канал «Рыбарь»

Продвижение бойцов Вооруженных сил (ВС) России в Курской области с начала апреля показали на карте. Изменения ситуации в зоне боевых действий и их хронологию продемонстрировали на видео авторы Telegram-канала «Рыбарь».

Как отмечает канал, с начала апреля активные бои ведутся на двух участках. Речь идет о рубеже Журавка — Басовка в Сумской области и окрестностях Олешни — Гуево в Курской области. Основной задачей российских военных стало выдавливание украинских оккупантов с российской территории, а также наступление на село Юнаковка в Сумской области Украины с севера.

Также в начале месяца бои велись за Басовку в Сумской области.

«В начале месяца российские войска атаковали вдоль реки Локня и заняли восточную часть Басовки. К 6 апреля вся территория села перешла под устойчивый контроль ВС РФ», — говорится в сообщении.

8 апреля российские бойцы зашли на окраины села Локня в Сумской области. Одновременно с этим удалось достигнуть северо-западных окраин Курской области и начать бои за хутор Олешня.

По данным Telegram-канала, бои в Курской и Сумской областях продолжаются. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается небольшой участок территорий на курском приграничье.

8 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Гуево в Курской области. Военные ВС России вытеснили из населенного пункта противника и подняли в центре села российский триколор.

В тот же день войска ВС РФ приступили к штурму двух оставшихся под контролем ВСУ населенных пунктов в регионе — села Горналь и хутора Олешня.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.

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