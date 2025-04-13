В украинском МВД сообщили о погибших после взрывов в Сумах

Глава МВД Клименко: в Сумах 21 человек погиб в результате ракетного удара

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Сумах зафиксировали 83 раненных в результате ракетного удара. Об этом пишет портал «Страна».

По его словам, среди пострадавших семеро детей. Он добавил, что в городе насчитали 21 погибшего после атак.

Издание «Общественное» утром писало, что в Сумах зафиксировали два мощных взрыва. Воздушную тревогу в городе объявили в 09:08 мск. Сначала предупреждали о самолетах с бомбами, но в 10:12 уточнили, что к городу летят баллистические ракеты. В 10:17 появились сообщения о первом взрыве, через три минуты — о втором.

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео столбов белого дыма, которые поднялись над центром города. Мониторинговые каналы сообщили о прилете двух баллистических ракет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Зеленский остался недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине.