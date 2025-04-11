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Генштаб Украины ожидает окружения Сум российской армией

В генштабе Украины утверждают, что Россия планирует начать окружение Сум
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России планируют окружить город Сумы в целях создания буферной зоны у границы РФ. Об этом украинской службе «Би-би-си» заявили источники в генштабе Украины.

«Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум», — утверждают в генштабе Украины.

России это нужно для создания буферной зоны в приграничье, сообщили источники на Украине.

До этого аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли, что Россия, вероятно, попытается сформировать буферную зону на территории Сумской области и наступать на административный центр, чтобы выдвинуть дальнейшие территориальные претензии на переговорах.

По мнению авторов, Кремль хочет использовать буферную зону для наступления на Сумы, чтобы затем якобы выдвинуть претензии на этот регион на будущих мирных переговорах.

Ранее Сырский оценил последствия появления западных «миротворцев» на Украине.

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