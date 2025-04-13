В Минобороны заявили о двух атаках ВСУ по энергообъектам РФ

В Минобороны заявили о двух атаках ВСУ по энергообъектам в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что, несмотря на договоренности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, были зафиксированы две атаки на объекты российской энергетики в Белгородской области.

Вечером 11 апреля при обстреле энергообъекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов отключена высоковольтная линия 10 кВ. В Шебекинском районе 600 человек остались без света.

Утром 12 апреля при обстреле энергообъекта «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов без электроснабжения остались жители села Степное.

Накануне в Минобороны заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам — было зафиксировано пять ударов. В Минобороны уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.