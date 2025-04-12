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Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны России: ВСУ потеряли более 175 военных на Курском направлении за сутки
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия на Курском направлении за минувшие сутки потеряла свыше 175 человек. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Кроме того, за сутки были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 73 820 военнослужащих.

До этого источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщил, что ВСУ отводят свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который расположен недалеко от города Суджа Курской области.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 8 апреля российские военные зашли на окраины села Локня в Сумской области. Одновременно с этим им удалось достигнуть северо-западных окраин Курской области и начать бои за хутор Олешня.

Ранее сообщалось, что группы ВСУ пытаются отступить с позиций в Олешне и Горнали в Курской области.

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