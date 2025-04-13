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На Украине объяснили, почему ВСУ отказываются от западного вооружения

Депутат Рады Чернев: ВСУ не хотят применять западное оружие из-за РЭБ
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы - Украина».

Парламентарий отметил, что некоторые виды иностранных вооружений, которые передали для украинской армии, простаивают из-за их низкой эффективности в зоне боевых действий. По мнению парламентария, передача подобных видов оружия приводила лишь к трате времени и средств.

«Объемы (таких поставок — «Газета.Ru») небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать — и отдавать или говорить, что это нам не нужно», — сказал Чернев.

В качестве примера депутат указал Excalibur, который на фоне своей высокой цены является неэффективным в условиях работы РЭБ, поскольку российская армия научилась противодействовать этим системам.

11 апреля украинский министр обороны Рустем Умеров предложил провести вестречу контактной группы по оружию на Украине. По его словам, такой формат будет полезен для украинских коллег, поскольку позволит «пообщаться с представителями сил безопасности и обороны», а также привлечь украинский ОПК.

Также Умеров рассказал, что на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины, которая 11 апреля прошла в Брюсселе, была создана коалиция радиоэлектронной борьбы в поддержку Украины, к которой присоединились 11 государств.

Ранее в ФРГ удивились сообщениям о недостатках немецкой военной техники.

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