Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил провести встречу контактной группы по оружию на Украине. Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать на Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК — это будет такой новый формат», — рассказал он.

Также Умеров рассказал, что на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины, которая 11 апреля прошла в Брюсселе, была создана коалиция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины, к которой присоединились 11 государств.

В контактной группе по военной помощи Украине, заседания которой проходят в так называемом «формате Рамштайн», участвуют более 50 стран, в том числе все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и некоторые страны Африки и Азии.

11 апреля контактная группа по Украине пообещала Киеву военную помощь в размере €21 млрд.

Ранее в офисе Зеленского оценили возможности Европы продолжать помогать Украине.