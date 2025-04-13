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В России оценили переговоры США и Ирана в Омане

Ульянов назвал обнадеживающими итоги переговоров США и Ирана в Омане
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РИА Новости

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал обнадеживающим, что представители США и Ирана оценили итоги переговоров в Омане как конструктивные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По итогам сегодняшней встречи в Омане и иранцы, и американцы назвали состоявшиеся переговоры позитивными и конструктивными. Это обнадеживает», — написал постпред РФ.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи подчеркивал серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения.

Глава иранского МИДа также отметил, что аналогичный подход со стороны Вашингтона существенно повысит вероятность заключения предварительного соглашения, которое определит дальнейший ход переговоров.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф также оценил прошедшие в Омане переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.

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