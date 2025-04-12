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Очевидцы из Сумской области рассказали, как пытался спастись сбитый F-16 ВСУ

Жители Сумской области рассказали, как пытался спастись от ракет сбитый F-16 ВСУ
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Очевидцы рассказали подробности уничтожения истребителя F-16 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил военный летчик ВС РФ Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

Жители Сумской области утверждают, что до поражения истребитель пытался увернуться от ракет средств противовоздушной обороны. По их словам, украинскому F-16 удалось уклониться от двух ракет, а третья достигла цели.

О потере F-16 Вооруженные силы Украины сообщили днем 12 апреля. По данным военных, за штурвалом истребителя находился 26-летний капитан Павел Иванов. В результате произошедшего пилот не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен F-16. По его словам, профильные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Воевода также рассказал, что летчик Иванов был трижды награжден орденами, когда летал на Су-25. Затем его переучили на F-16.

Ранее эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.

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