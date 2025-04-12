Появилось фото летчика сбитого на Украине F-16

Эксперт по военной авиации Алексей Воевода опубликовал в своем Telegram-канале фото летчика Воздушных сил Украины Павла Иванова, который управлял сбитым истребителем F-16.

О потере F-16 Вооруженные силы Украины сообщили днем 12 апреля. По данным военных, за штурвалом истребителя находился 26-летний капитан Павел Иванов. В результате произошедшего пилот не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщения о том, что в бою был уничтожен F-16. По его словам, профильные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

В феврале газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские силы противовоздушной обороны летом 2024 года уничтожили собственный истребитель F-16 из-за ошибки. Как отметило издание, причиной дружественного огня стало отсутствие на борту тактической сети Link 16, которая помогает пилотам избегать опасности во время обстрелов ракетами союзников.

Ранее эксперт заявил, что Украина занимается «авиационным каннибализмом» из-за старых F-16.