Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа роль истребителей F-16 в Сумской области

«Архангел спецназа»: самолеты F-16 в Сумской области охотятся на авиацию ВКС РФ
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Американские истребители F-16 Воздушных сил Украины выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его данным, украинская армия пока не использует F-16 для сброса авиабомб (хотя они вооружены американскими GBU-39), поскольку эту функцию выполняют советские самолеты.

При этом F-16 на Украине оснащены ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120B/С или AIM-9X Sidewinder.

«Они выполняют роль охотников на нашу авиацию», — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы Украины держат F-16 на удалении от передовой и используют в основном для прикрытия истребителей МиГ-29, сбрасывающих бомбы. Уточняется, что F-16 перемещаются на крайне низких высотах, чтобы не попасть под удар российской авиации.

Днем 18 марта в украинском городе Сумы были замечены американские истребители F-16.

До этого обозреватель издания The National Interest Брэндон Вайхерт писал, что усовершенствованные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» с увеличенной до 1000 километров дальностью полетов смогут наносить удары по аэродромам в разных уголках Украины и уничтожать истребители F-16.

Ранее сообщалось, что F-16 проявляют активность у границ Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами