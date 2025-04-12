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Лавров назвал «шизофреническими» заявления Зеленского о миротворцах на Украине

Лавров: заявления Зеленского о миротворцах на Украине шизофренические
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Reuters/РИА Новости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о миротворцах на территории его страны «шизофренические». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что лидеры стран Европы не говорят о нейтральных миротворческих силах на Украине.

«Обсуждая размещение военных сил, называя их миротворческими, стабилизационными, на оставшейся части Украины, они хотят использовать эти силы не для поддержания мира, а для сохранения и защиты нацистского режима», — сказал глава ведомства.

В конце марта Лавров заявил, что Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Глава МИД РФ предположил, что президент Украины не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

До этого министр заявил, что Украина давно бы потерпела поражение без помощи западных стран. Он отметил, что Британия и Франция являются лидерами «накачки Киева вооружениями».

Ранее Лавров заявил, что Зеленский не представляют интересов огромной части украинцев.

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