Лавров: Украина бы давно потерпела поражение без помощи Запада

Украина давно бы потерпела поражение без помощи западных стран. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Он отметил, что Британия и Франция являются лидерами «накачки Киева вооружениями».

«Без них Украина давно бы уже потерпела поражение и жизнедеятельность этого нацистского режима была бы прекращена», — сказал министр.

Лавров отметил, что сегодня «под ружье» для борьбы с РФ поставили почти все страны Европы.

Дипломат напомнил, что желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. По словам министра, для реализации этих целей и Наполеон, и Гитлер сначала завоевали всю Европу. В настоящий момент, считает Лавров, наблюдается похожая ситуация.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 2 заявил, что России нельзя дать победить в украинском конфликте. Он отметил, что результат этого военного столкновения имеет «экзистенциальное» значение как для Европы, так и конкретно для Франции.

Ранее в Италии заявили, что Россия нанесла сокрушительное поражение Европе.