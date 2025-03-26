Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о скором конце политической карьеры Зеленского

Лавров: Зеленский понимает, что его дни сочтены
close
Пресс-служба МИД

Владимир Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Лавров предположил, что Зеленский не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

По словам дипломата, «светлый образ» Зеленского, активно культивируемый им ранее, потерял значительную часть своей привлекательности для большинства украинцев.

«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его «светлый образ», как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — отметил министр.

До этого Лавров заявил, что Киев давно бы потерпел поражение без помощи западных стран. Он отметил, что Британия и Франция являются лидерами «накачки Киева вооружениями».

Ранее Лавров раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами