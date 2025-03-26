Лавров заявил о скором конце политической карьеры Зеленского

Владимир Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Лавров предположил, что Зеленский не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

По словам дипломата, «светлый образ» Зеленского, активно культивируемый им ранее, потерял значительную часть своей привлекательности для большинства украинцев.

«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его «светлый образ», как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — отметил министр.

До этого Лавров заявил, что Киев давно бы потерпел поражение без помощи западных стран. Он отметил, что Британия и Франция являются лидерами «накачки Киева вооружениями».

Ранее Лавров раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде.