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Стало известно о попытках ВСУ покинуть оставшиеся позиции в Курской области

ТАСС: группы ВСУ пытаются сбежать с позиций в Олешне и Горнали в Курской области
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отдельные группы украинских солдат предпринимают попытки оставить позиции в населенных пунктах Олешня и Горналь в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в настоящее время Вооруженные силы РФ продолжают активные бои на этих участках фронта.

«Группы ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») пытаются самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область», — подчеркнул он.

При этом в российских силовых структурах добавили, что на пути у военных ВСУ стоят заградительные отряды. Их члены наносят удары по своим сослуживцам с помощью дронов и артиллерийских орудий.

8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили село Гуево в Курской области от украинских формирований. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

После этого в российских силовых структурах рассказали, что под контролем ВСУ остались всего два населенных пункта в приграничном регионе. Речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь.

Ранее журналисты узнали, сколько украинские власти потратили средств на содержание группировки ВСУ в Курской области.

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