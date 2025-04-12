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Израиль анонсировал расширение боевых действий в секторе Газа

Минобороны Израиля анонсировало расширение боевых действий по всему сектору Газа
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Israel Defense Forces/Global Look Press

Израильская армия намерена расширить боевые действия по всему сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий... », — сказал он, призвав жителей анклава изгнать ХАМАС и освободить всех израильских заложников.

Это единственный путь к окончанию войны, добавил Кац.

В конце марта высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что 12 апреля делегация ХАМАС посетит Египет для продолжения консультаций о прекращении огня.

Ранее министр обороны Израиля сообщил о прямых связях ХАМАС и Ирана.

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