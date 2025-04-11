Стало известно, когда представители ХАМАС посетят Египет с официальным визитом

Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Египет 12 апреля для продолжения консультаций о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным телеканала, делегацию палестинского движения возглавит лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

В то же время ни ХАМАС, ни египетская сторона не подтвердили данную информацию.

В конце марта высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.