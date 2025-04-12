Названо количество поездов, задержанных на Кубани из-за атаки беспилотников

Пять поездов было задержано из-за падения фрагментов БПЛА в Динском районе Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Северо-Кавказской железной дороги.

«Сейчас движение поездов уже восстановлено», — говорится в сообщении.

До этого оперативный штаб региона в Telegram-канале сообщил, что сотрудники профильных служб принимают меры, чтобы сократить возникшее отставание графика движения поездов.

12 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 18 — уничтожили в Курской области. В Ростовской области и Краснодарском крае ликвидировали 13 и один беспилотник соответственно, а в Белгородской и Орловской областях — по два.

Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, фрагменты сбитого БПЛА рухнули на железнодорожные пути в станице Васюринская в Динском районе. В результате инцидента никто не пострадал, но инфраструктура получила повреждения. В связи с этим движение поездов на данном участке было приостановлено.

Ранее сбитый беспилотник упал на железную дорогу между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае.