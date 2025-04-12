ВСУ обвинили в продаже икон, украденных из монастыря в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выставили на продажу иконы, которые украли из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.

«Они (ВСУ — прим. ред.) там все тащили, на веревки привязывали и тащили. Потом на продажу выставляли все это, а такие иконы, как в монастыре, твердые, большие — первым делом», — заявил он.

До этого Telegram-канал Mash писал, что российские военные штурмуют Горнальский Свято-Николаевского Белогорский мужской монастырь в Курской области. По данным канала, в этом монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Штурм ведет 810-я бригада морской пехоты.

11 апреля сообщалось, что ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря в сторону села Горналь.

По словам источника РИА Новости из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», ВСУ, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области.