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МИД заявил, что Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины

МИД: РФ соблюдает мораторий на удары по энергетике и фиксирует все нарушения
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины и фиксирует все случаи его нарушения. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Украина с начала действия договоренности нарушила мораторий более 60 раз.

«Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева», — добавил Полищук.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили пять атак на российские энергообъекты.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Трамп заявил, что «скоро» рассчитывает заключить сделку России и Украины.

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