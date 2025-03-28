Путин объявил о реорганизации морской пехоты России

Бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВС РФ) будут увеличены до дивизий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками на борту атомной подводной лодки «Архангельск».
«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — заявил Путин.
Подразделения морской пехоты России в ходе боевых действий на Украине неоднократно показывали высокую боевую эффективность, в том числе при освобождении территории Курской области.
Также Путин подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.
Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.