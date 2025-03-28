Путин объявил о реорганизации морской пехоты России

Путин заявил, что бригады морской пехоты ВС РФ будут увеличены до дивизий

Бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВС РФ) будут увеличены до дивизий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками на борту атомной подводной лодки «Архангельск».

«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — заявил Путин.

Подразделения морской пехоты России в ходе боевых действий на Украине неоднократно показывали высокую боевую эффективность, в том числе при освобождении территории Курской области.

Также Путин подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.